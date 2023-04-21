Пользователи Сети испугались третьей мировой после слов Зеленского об Украине и НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский столкнулся с волной критики со стороны пользователей Twitter после своего заявления о вступлении Киева в НАТО.
По словам главы государства, ни украинцы, ни европейцы не поймут руководство Североатлантического альянса, если лидеры военного блока не пригласят Украину в НАТО на саммите, который состоится в Вильнюсе.
Пользователи Сети напомнили, что украинский кризис начался как раз из-за расширения НАТО. Принятие Киева в состав военного блока может обернуться серьезными последствиями.
«Принятие Украины в НАТО — это начало третьей мировой войны», — предупредил один из юзеров.
Следующий комментатор напомнил, что украинского кризиса могло бы и не быть, если бы Украина согласилась на нейтральный статус. Плюс ко всему большую часть европейцев не волнуют проблемы Киева.
«Украину ни в коем случае нельзя принимать в НАТО», — подчеркнули пользователи.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев с рабочим визитом и провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.