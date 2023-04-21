Пострадавшие при взрыве в петербургском кафе не могут получить от Беглова обещанные компенсации

Администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова не спешит выплачивать компенсации пострадавшим при теракте в кафе на Университетской набережной. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Инцидент произошел 2 апреля. При взрыве самодельного устройства в кафе погиб военный корреспондент Владлен Татарский, еще десятки людей получили ранения. При этом пострадавшие не могут добиться обещанных действующим градоначальником выплат.
«Правительством Санкт-Петербурга принято решение о выплате социальной помощи семье погибшего 1 млн рублей, тяжело раненным — 500 тыс. рублей, остальным — по 250 тыс. рублей», — заявлял Беглов.
Активисты подчеркнули, что решение этого вопроса чиновники перекладывают друг на друга. Кроме того, дозвониться до них почти невозможно. Несмотря на то, что со дня трагедии прошло более двух недель, люди не могут получить ни компенсаций, ни ответов об их дальнейших действиях.
Среди пострадавших оказался координатор «Бессмертного полка» в Эстонии Сергей Чаулин. В беседе с правозащитницей и главой Фонда борьбы с репрессиями Мирой Тэрада он рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться во время теракта.
«Тебя будто со всех сторон доской огрели сильно-сильно. Сдавило с такой мощной силой. У меня в глазах все было зеленое с белой полосой. Хотел быстрее оттуда уйти. Боялся, что сверху что-то упадет. Раздвигая стулья, столы, я постарался побыстрее вывести женщин оттуда. Наверное, мы вышли оттуда последними», — поделился общественник.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин прибыл на место взрыва в кафе на Университетской набережной и пообещал выплатить пострадавшим компенсации. На 18 апреля 84 человека получили выплаты, сумма которых составила 60,8 млн рублей.