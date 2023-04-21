Пострадавшие при взрыве в петербургском кафе не могут получить от Беглова обещанные компенсации

Активисты подчеркнули, что решение этого вопроса чиновники перекладывают друг на друга. Кроме того, дозвониться до них почти невозможно. Несмотря на то, что со дня трагедии прошло более двух недель, люди не могут получить ни компенсаций, ни ответов об их дальнейших действиях.