Эксперт Мамайкин: всплытие американской подлодки в Ормузском проливе стало унижением для США

Действия ВМС Ирана, которые вынудили всплыть американскую атомную подводную лодку USS Florida в Ормузском проливе, стали настоящим унижением для США. Об этом в интервью изданию «Взгляд» заявил капитан 1 ранга Владимир Мамайкин.
Эксперт предположил, что USS Florida зашла в запретную акваторию, что побудило Иран к ответным действиям. Примечательно, что американскую атомную субмарину заставила всплыть дизельная подводная лодка Fateh, что само по себе являете уникальным случаем.
«Если в той части Ормузского пролива предписано ходить в надводном положении, то ВМС Ирана имели право принудить атомную подлодку США «Флорида» всплыть на поверхность. Для этого иранцы могли применить оружие», — сказал Мамайкин.
Ранее командующий ВМС Ирана Амир Шахрам Ирани заявил, что иранская субмарина принудили всплыть американскую атомную подводную лодку USS Florida класса Ohio в Ормузском проливе.