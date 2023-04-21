Делегация из Германии доставит в Крым гуманитарную помощь для новых регионов России

Немецкая делегация привезет в Крым гуманитарную помощь, предназначенную для новых регионов России, сообщил глава комитета парламента региона по народной дипломатии и международным отношениям Юрий Гемпель.
Коренные жители ФРГ начали на родине сбор гумпомощи для населения присоединившихся к РФ территорий. Активисты хотят приехать в Крым, чтобы лично доставить необходимые товары для жителей Херсонской области, сообщил Гемпель в комментарии РИА Новости.
Чиновник добавил, что визит делегации из Германии ожидается в мае. В настоящее время прорабатывается маршрут и программа их приезда. Детали визита пока не раскрываются, передает телеканал «360».