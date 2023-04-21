SpaceX назвала реальную причину взрыва ракеты-носителя Starship спустя несколько минут после запуска

Ракету Starship уничтожили специально из-за проблем с двигателями и потери высоты, заявили представители компании SpaceX.
Она взорвалась накануне спустя несколько минут полета. Площадку запуска ракеты перекрыли еще до начала испытаний, отметили в SpaceX. Отдел управления чрезвычайными ситуациями округа Кэмерон в штате Техас заявил, что объекты, расположенные недалеко от площадки, покрылись песком и землей.
«У корабля вышли из строя несколько двигателей, произошла потеря высоты, и он начал вращаться. Была дана команда на завершение полета как кораблю, так и ускорителю», — рассказали в SpaceX.
Ракету SpaceX уничтожили во время первого испытательного полета. Ее запустили со второй попытки. Ожидалось, что две части ракеты приводнятся в Тихом океане на плавучую платформу.