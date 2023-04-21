С Новым Годом!

Павел Дуров возглавил рейтинг самых обедневших миллиардеров из России по версии Forbes

Экономика
Павел Дуров возглавил рейтинг самых обедневших миллиардеров из России по версии Forbes

Журнал Forbes составил список наиболее обедневших в 2022 году российских миллиардеров. Лидером среди 13 предпринимателей оказался создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Он потерял 3,6 млрд долларов своего состояния, и теперь оно оценивается в 11,5 млрд долларов. Основной причиной считается то, что падение котировок компаний-аналогов отразилось на оценке стоимости Telegram.

В прошлом году Дуров занимал третье место в российском рейтинге Forbes самых богатых людей, а сейчас, потери части капитала, переместился на десятое.

#forbes #дуров #рейтинг #миллиардеры