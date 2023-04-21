Павел Дуров возглавил рейтинг самых обедневших миллиардеров из России по версии Forbes

Журнал Forbes составил список наиболее обедневших в 2022 году российских миллиардеров. Лидером среди 13 предпринимателей оказался создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
Он потерял 3,6 млрд долларов своего состояния, и теперь оно оценивается в 11,5 млрд долларов. Основной причиной считается то, что падение котировок компаний-аналогов отразилось на оценке стоимости Telegram.
В прошлом году Дуров занимал третье место в российском рейтинге Forbes самых богатых людей, а сейчас, потери части капитала, переместился на десятое.