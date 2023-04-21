«Лучше не станет». Чем грозит России решение G7 о полном торговом эмбарго

Страны G7 рассматривают «почти полный» запрет на экспорт товаров в Россию. Изучение этой темы представителями «Большой семерки» подтвердили источники в правительстве Японии, ныне председательствующей в международном клубе, сообщает информационное агентство Kyodo.
В то же время на пресс-конференции в пятницу, 21 апреля, японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура воздержался от комментариев по данной теме, поскольку вопрос «касается дипломатических переговоров».
Государства-члены объединения — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — уже прекратили продажу ряда продукции, которая потенциально может быть использована российскими производителями в военных целях. Теперь, как утверждают собеседники японского издания, страны G7 готовы запретить все поставки, в том числе подержанных автомобилей, шин, косметики и одежды.
Изначально про намерения представителей «Большой семерки» узнало агентство Bloomberg. По информации источников, к реализации идеи могут быть привлечены страны Европейского союза (ЕС). Журналисты уточнили, что конкретного списка товаров пока нет — официальным лицам еще предстоит договориться, вводят они торговое эмбарго или нет.
Обсуждение проходит в преддверии 49-го саммита G7 в Хиросиме (пройдет с 19 по 21 мая), на котором, как ожидается, члены объединения примут итоговое решение. В публикации подчеркнули, что идея может быть «скорректирована», и, возможно, запрет не коснется лекарств и сельскохозяйственной продукции.
С самого первого пакета антироссийских санкций под исключение попадали именно те группы товаров, которые были нужны Западной Европе, заметил эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев. В этот раз ситуация существенно не изменится — собеседник «Политики Сегодня» назвал невозможным реализацию задумки G7 в полном объеме.
«[Это] рассуждения политиков, которые имеют мало отношения к экономике и практике внешней торговли. Торговые отношения предполагают взаимодействие двух сторон — продавца и покупателя, и сейчас в продаже товаров, особенно высокотехнологичных, которыми торгует Западная Европа, продавец заинтересован больше, чем покупатель», — считает специалист.
Прекращение поставок и продаж в РФ спровоцирует экономическое напряжение в странах-инициаторах, и, прежде всего, затронет европейские компании. Им будет крайне трудно найти другого покупателя, прибыль уменьшится, придется сокращать производства и увольнять сотрудников, объяснил Беляев.
«Политики могут изобретать и призывать к чему угодно и как угодно, но действительность свидетельствует о том, что экономические отношения продолжаются в той или иной форме, что мы и видим в течение года на практике», — констатировал собеседник «ПС».
При полном прекращении экспорта в более тяжелую ситуацию попадет далеко не Россия, резюмировал экономист. В частности, это отражается в бездействии некоторых европейских стран, которые закрывают глаза на нарушения собственной санкционной политики ради выгоды, пояснил Беляев.
«Конечно, экономике России от этого лучше не станет, что уж говорить. Придется находить возможности, как выходить из положения», — посетовал экономист.
Рассуждая о вероятном введении запрета на все товары, эксперт допустил, что Россия столкнется с «болезненным эффектом», но лишь в краткосрочной перспективе. В долгосрочной, продолжил он, напротив, откроется окно возможностей: у отечественных производителей и поставщиков появится шанс занять свободные ниши.
Это потребует и времени, и вложений, однако говорить о том, что для российской экономики западное нововведение окажется «фатальным или смертельным», не приходится, заключил Михаил Беляев.
Ранее сообщалось, что ЕС якобы «покончил» с антироссийскими санкциями, достигнув возможного предела. При этом Еврокомиссия планирует обсудить 11-й пакет ограничений уже в ближайшее время. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко полагает, что Запад таким образом намекает на продление зерновой сделки. Подробности в материале «ПС».