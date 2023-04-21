«Лучше не станет». Чем грозит России решение G7 о полном торговом эмбарго

Обсуждение проходит в преддверии 49-го саммита G7 в Хиросиме (пройдет с 19 по 21 мая), на котором, как ожидается, члены объединения примут итоговое решение. В публикации подчеркнули, что идея может быть «скорректирована», и, возможно, запрет не коснется лекарств и сельскохозяйственной продукции.