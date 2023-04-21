Kyodo предупредило о риске для предприятий Японии запрета импорта подержанных машин в РФ

Запрет Японии экспорта машин с пробегом в Россию может негативно сказаться на местных предприятиях, поэтому он может быть введен на косметику, одежду и шины, сообщило агентство Kyodo, комментируя информацию об обсуждении странами G7 вопроса о ограничении поставок в РФ почти всех товаров.
Как поясняет издание, если японские власти расширят запрет, который сейчас действует в отношении экспорта люксовых автомобилей, на легковые и подержанные машины, то компании страны могут столкнуться с проблемами, что отразится на экономике регионов.
Однако остается вероятность введения ограничений на ввоз в Россию шин, косметики и одежды из Японии, отмечает агентство.