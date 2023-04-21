Вайкуле заступилась за потерявшую работу в «Современнике» Ахеджакову

Латвийская певица Лайма Вайкуле встала на защиту звезды «Служебного романа» Лии Ахеджаковой. Исполнительница заступилась за актрису после того, как та потеряла работу в «Современнике».
Вайкуле заявила, что не понимает, как можно нападать на Ахеджакову. По мнению певицы, звезда отечественного кино заслужила исключительно почет и уважение.
«Поэтому замолчите уже и не трогайте вы людей талантливых. Вот это я бы хотела попросить», — подчеркнула исполнительница в эфире своего YouTube-канала.
Напомним, Ахеджакова публично выступила против спецоперации, из-за чего некоторые зрители отказались ходить на спектакли с ее участием. В начале года «Современник» отменил постановки, в которых была задействована звезда «Служебного романа», но артистка продолжала числиться в театре. В начале апреля стало известно, что Ахеджакова уволилась по собственному желанию.