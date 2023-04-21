Вайкуле заступилась за потерявшую работу в «Современнике» Ахеджакову

Напомним, Ахеджакова публично выступила против спецоперации, из-за чего некоторые зрители отказались ходить на спектакли с ее участием. В начале года «Современник» отменил постановки, в которых была задействована звезда «Служебного романа», но артистка продолжала числиться в театре. В начале апреля стало известно, что Ахеджакова уволилась по собственному желанию.