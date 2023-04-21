Украинская горилка вытесняет водку на прилавках западных магазинов

При этом представители «Немирофф» посетовали, что окончательно взять верх над российской водкой у них не получается, несмотря на то, что многие западные сети после начала спецоперации отказываются выставлять на прилавки водку. Одна из причин — решение Киева о запрете тратить деньги на маркетинговые кампании за границей.