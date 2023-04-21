Украинская горилка вытесняет водку на прилавках западных магазинов

С полок западных магазинов начала пропадать российская водка — вместо нее жители Европы и США все чаще предпочитают приобретать украинскую горилку. Представители компании «Немирофф» (родом из Винницкой области) сообщили, что за 2022 год у них получилось увеличить экспорт на 32%.
«В прошлом году компании ["Немирофф"] удалось укрепить свои позиции на имевшихся рынках и выйти на новые. <…> Мы благодарны нашим покупателям за границей, которые выбирают "Немирофф" из чувства солидарности с Украиной. На сердце становится тепло, когда видишь, как люди, принимая решение, что купить, поддерживают нашу страну», — заявили в пресс-службе.
В компании признались, что до начала российской спецоперации «Немирофф» имел склад в США, «заполненный на год». В прошлом году абсолютно всю продукцию, которая содержалась на складе, удалось распродать всего за несколько месяцев.
В Европе сложилась аналогичная картина — склад в Финляндии удалось «опустошить» всего за две недели.
При этом представители «Немирофф» посетовали, что окончательно взять верх над российской водкой у них не получается, несмотря на то, что многие западные сети после начала спецоперации отказываются выставлять на прилавки водку. Одна из причин — решение Киева о запрете тратить деньги на маркетинговые кампании за границей.
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