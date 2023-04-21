Tagesschau: минобороны Германии одним действием ослабит ПВО Словакии и Польши

Решение военного ведомства ФРГ относительно дислокации зенитно-ракетных комплексов Patriot может одним действием ослабить защиту от потенциального воздушного нападения Словакии и Польши. Об этом сообщили журналисты немецкого издания Tagesschau.
По их сведениям, Берлин решил вывести на немецкую территорию установки Patriot, ранее переброшенные на восточный фланг НАТО.
«Бундесвер хочет прекратить использование немецких ЗРК Patriot в Польше к июню этого года, а в Словакии к концу года», — отмечается в публикации.
Эти планы Берлина уже доведены до сведения Варшавы и Братиславы, которые не располагают современными системами ПВО западных стандартов, подчеркнули обозреватели Tagesschau.