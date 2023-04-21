Fox News: Блинкен устроил вопиющий обман американского народа в отношении Хантера Байдена

Американский госсекретарь Энтони Блинкен организовал самую вопиющую кампанию дезинформации населения США по делу о ноутбуке сына главы Белого дома Джо Байдена Хантера. Об этом заявил телеведущий канала Fox News Шон Хэннити.
Журналист напомнил о письме экспертов организации Intel, которые уверяли, что компьютер Хантера имеет все признаки «российской информационной операции». По словам Хэннити, послание было использовано для дискредитации и цензуры истории накануне выборов президента США.
«Наш госсекретарь подозрителен, он лжет, он халтурщик, ему нельзя доверять», — подчеркнул ведущий.
Хэннити выразил уверенность, что Блинкен был готов пойти на обман своего народа в то время, как Байден боролся за президентское кресло. В обмен на это госсекретарь получил свою должность, добавил он в ходе вечернего эфира.