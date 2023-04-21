СМИ: западная военная техника не оправдала ожиданий ВСУ

Переданная Киеву западная военная техника не оправдала ожиданий военнослужащих ВСУ. В украинских соцсетях демонстрируется эвакуация американского бронетранспортера MRAP International М1224 MaxxPro, подбитого под Бахмутом (Артемовском), сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».
Отмечается, что украинские военные ожидали большего от военной техники из США и стран НАТО, но в бою она оказалась более уязвима, и не очень хорошо защищает членов экипажа.
Ранее сообщалось, что в ходе боевой подготовки в Польше, перед отправкой на Украину, немецкий танк Leopard 2A4 воткнулся орудием в землю во время спуска с холма и вышел из строя.