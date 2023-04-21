Сенатор Пушков: США из-за Китая должны будут пожертвовать Тайванем или экономикой

Слова руководителя американского минфина Джанет Йеллен о неготовности Вашингтона к полному разрыву с Пекином свидетельствуют о том, что США должны будут пожертвовать либо экономикой, либо Тайванем, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
По словам сенатора, логика сохранения гегемонии Белого дома в конце концов может столкнуть Вашингтон и Пекин. Однако экономическая зависимость стран работает против разрыва. Плюс ко всему слова Йеллен о Китае следует расценивать как «важный сигнал» из Соединенных Штатов.
«Если в США возобладает логика экономической взаимозависимости, США должны будут пожертвовать Тайванем, если логика гегемонии — то своей экономикой. В любом случае США проигрывают», — написал Пушков в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты заявили о готовности к введению новых санкций против Китая.