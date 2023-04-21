Сенатор Пушков: США из-за Китая должны будут пожертвовать Тайванем или экономикой

По словам сенатора, логика сохранения гегемонии Белого дома в конце концов может столкнуть Вашингтон и Пекин. Однако экономическая зависимость стран работает против разрыва. Плюс ко всему слова Йеллен о Китае следует расценивать как «важный сигнал» из Соединенных Штатов.