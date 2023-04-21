«Хуаньцю шибао»: США не оценили отказ Китая от участия в их политических играх

Уход Китая от участия в политических играх США зацепил государство. На это обратили внимание обозреватели «Хуаньцю шибао».
Они заметили, что американские власти стали чаще жаловаться на «холодное отношение» китайского руководства. Так официальный Вашингтон старается манипулировать Пекином и заставить его присоединиться к их политинтригам. Но такие попытки обречены на провал, уверены авторы.
«Дать Вашингтону остудить голову — это все же не единственный способ взаимодействия. Двери Китая всегда широко открыты, и мы ждем, когда американцы наконец проявят искренность и докажут ее на практике», — резюмировали колумнисты.
Ранее появилась информация о готовности США ввести очередные ограничения против КНР. С соответствующим заявлением выступила американский министр финансов Джанет Йеллен.