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Утечка газа и пожар произошли в жилом пятиэтажном доме в Волгограде

Происшествия
Утечка газа и пожар произошли в жилом пятиэтажном доме в Волгограде

Утечка бытового газа с последующим пожаром произошла в пятиэтажном доме в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

Сигнал о происшествии поступил в оперативные службы в 05:00. Пожар площадью 20 квадратных метров наблюдался на втором этаже жилого дома.

Квартира, в которой наблюдалось возгорание, принадлежит 87-летней пенсионерке. В момент пожара женщины дома не было, поскольку она уехала на плановое медицинское обследование, пояснили в прокуратуре.

В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего. Пострадавших в результате происшествия нет.

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