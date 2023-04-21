Утечка газа и пожар произошли в жилом пятиэтажном доме в Волгограде

Утечка бытового газа с последующим пожаром произошла в пятиэтажном доме в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.
Сигнал о происшествии поступил в оперативные службы в 05:00. Пожар площадью 20 квадратных метров наблюдался на втором этаже жилого дома.
Квартира, в которой наблюдалось возгорание, принадлежит 87-летней пенсионерке. В момент пожара женщины дома не было, поскольку она уехала на плановое медицинское обследование, пояснили в прокуратуре.
В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего. Пострадавших в результате происшествия нет.