МЧС объявило режим лавинной опасности на Камчатке

Предупреждение об опасности лавинного схода в некоторых местах Камчатского края будет действовать с 22 по 24 апреля. Об этом заявил представитель регионального ГУ МЧС.
Под угрозой стихии оказались Елизовский, Усть-Большерецкий, Мильковский и Усть-Камчатский муниципальные районы. Вместе с тем сход снежных масс возможен с вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.
«Кроме того, лавинная опасность объявлена на территориях Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов», — предупредили в МЧС.
Всем, чья профессиональная деятельность связаны с горами, следует принять необходимые меры безопасности или воздержаться от работы на указанный период. То же самое касается туристических групп и альпинистов-одиночек.