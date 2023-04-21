Foreign Policy: Киев пожаловался на получаемую «по крупицам» военную помощь

Правительство Украины обеспокоено, что западные страны поставили государству недостаточно оружия и военной техники. Об этом пишет издание Foreign Policy.
Как отметил обозреватель Джек Детш, на Украине считают, что Запад поставил им слишком мало танков Leopard и Abrams. Помимо этого, отправка военной техники произошла позже, чем следовало.
Детш добавил, что украинские военные получают немецкую бронетехнику от восьми стран. Однако все машины стреляют разными боеприпасами.
«У Украины старое оружие», — заявила депутат Верховной рады Александра Устинова.
Она обратила внимание, что Украина получила от США «гораздо меньше» помощи, чем просил главком ВСУ Валерий Залужный. В итоге Киев довольствуется поставками «по крупицам».