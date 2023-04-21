WP: Вашингтон еще с января пытается уговорить Киев отступить из Бахмута

Газета The Washington Post со ссылкой на секретную документацию Пентагона, попавшую в Сеть, пишет, что попытки уговорить украинских властей отступить продолжаются с января этого года. В материале сказано, что промедление может поставить украинскую группировку в оперативное окружение, однако Киев отказывается принимать к сведению эти данные.