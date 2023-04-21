WP: Вашингтон еще с января пытается уговорить Киев отступить из Бахмута

Белый дом предупреждал Киев, что украинская армия не сможет удержать Бахмут. Причем призывы оставить город со стороны США звучат уже не первый месяц.
Газета The Washington Post со ссылкой на секретную документацию Пентагона, попавшую в Сеть, пишет, что попытки уговорить украинских властей отступить продолжаются с января этого года. В материале сказано, что промедление может поставить украинскую группировку в оперативное окружение, однако Киев отказывается принимать к сведению эти данные.
Известно, что на Бахмутском направлении работают бойцы ЧВК «Вагнер». По последним данным, штурмовики взяли под контроль около 90% территорий донецкого города. За все время спецоперации «музыканты» не уступили противнику ни одного освобожденного населенного пункта.