Калифорнийский радиоведущий Элдер примет участие в президентской гонке в США

Ведущий из штата Калифорния Ларри Элдер объявил о намерениях выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США в 2024 году. Журналист является сторонником республиканского лагеря и ранее пробовал стать губернатором Калифорнии.
В своем Twitter-аккаунте Элдер посетовал, что «Америка находится в упадке», однако этого возможно избежать. По словам радиоведущего, американский народ может «вступить в золотой век», но для этого нужен лидер, который его туда приведет.
«Именно поэтому я выдвигаю свою кандидатуру в президенты (США)», — объяснил свое решение Ларри Элдер.
Будущая президентская гонка в США стартует в ноябре 2024 года. О желании участвовать в выборах уже объявил бывший американский президент Дональд Трамп. О выдвижении своей кандидатуры также сообщала экс-постпред США при ООН Никки Хейли. Дипломат, равно как и Трамп вместе с Элдером, будет представлять Республиканскую партию.