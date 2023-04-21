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Сотрудники ФСБ предотвратили покушение СБУ на мэра Горловки

Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили покушение СБУ на мэра Горловки

Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) предотвратили покушение на мэра Горловки Ивана Приходько. Нападение готовилось представителями Службы безопасности Украины (СБУ), передает РИА Новости.

Злоумышленники планировали привести в действие взрывное устройство. По словам Приходько, опасность угрожала не только ему, но и жителям дома, рядом с которым готовилось покушение.

В региональном управлении ФСБ уточнили, что роль исполнителя покушения должен был взять Артем Пызин. СБУ завербовала его для сбора сведений о дислокации и перемещениях российских войск в Горловке и Енакиево.

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