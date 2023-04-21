Школьник из Приморья выпал с пятого этажа и остался в живых

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что у подростка зафиксированы переломы бедренной и пяточной костей, ушибом головного мозга. Его состояние оценивается как «стабильное, но тяжелое», парня перевели в реанимационное отделение. Прокуратура Тернейского района проводит проверку по факту ЧП.