Школьник из Приморья выпал с пятого этажа и остался в живых

Подросток 15 лет из Приморского края гулял по недостроенному зданию и выпал с пятого этажа. Школьник выжил и был доставлен в больницу, сообщила региональная прокуратура.
Происшествие случилось вечером в поселке Пластун 20 апреля. Как сообщается, парень гулял по недостроенному зданию на улице Лермонтова.
«Ребенок госпитализирован с травмами в Кавалеровскую центральную районную больницу», — следует из заявления прокуратуры.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что у подростка зафиксированы переломы бедренной и пяточной костей, ушибом головного мозга. Его состояние оценивается как «стабильное, но тяжелое», парня перевели в реанимационное отделение. Прокуратура Тернейского района проводит проверку по факту ЧП.