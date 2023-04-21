Поезда дальнего следования отменены в ФРГ из-за забастовки железнодорожников

Забастовка работников железной дороги в Германии привела к отмене поездов дальнего следования. Пригородное сообщение утром 21 апреля будет работать со сбоями, предупредил концерн Deutsche Bahn.
Забастовка началась в 03:00 (04:00 по московскому времени) 21 апреля. В связи с этим до 13:00 (14:00 по Москве) поезда дальнего следования ездить не будут.
Одновременно с этим в Германии проходят забастовки работников аэропортов. За два дня в воздушных гаванях страны отменены 700 рейсов.
Причиной забастовок стали различные разногласия по тарифам, которые не связаны друг с другом. Так, профсоюз Verdi выступает за повышение зарплат для работников аэропортов. Профсоюз EVG настаивает на росте доходов сотрудников автобусных парков и железнодорожных перевозчиков.