Германия передала ВСУ палатки и оборудование вместо оружия

Украинский самолет Ан-124-100 (UR82072) 20 апреля прибыл в Ганновер, чтобы забрать новую партию военного груза для ВСУ. Кадры с погрузки оказались в распоряжении газеты «Известия».
Снимки изучил военный эксперт Алексей Рамм. Он пришел к выводу, что на украинский Ан-124-100 погрузили не оружие, а палатки, чехлы и, предположительно, генераторы.
«Похоже на часть мобильного госпиталя. Или на элементы полевого пункта управления», — пояснил специалист.
По словам собеседника издания, на борту самолета можно рассмотреть элементы мобильного пункта управления. В полиэтилен запакованы палатки, а в кофрах лежат наборы некого оборудования.