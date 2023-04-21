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Трамп призвал мировое сообщество провести «денуклеаризацию всего»

Политика
Трамп призвал мировое сообщество провести «денуклеаризацию всего»

Мировому сообществу необходимо перестать обсуждать проблему глобального потепления и начать избавляться от ядерного оружия. Такую точку зрения выразил экс-президент США Дональд Трамп.

Государствам, обладающим ядерным оружием, стоит начать «денуклеаризацию всего», отметил он. По словам политика, это именно то, чем он бы занялся на посту президента Соединенных Штатов.

«Они рассуждают о глобальном потеплении. Это глупо и нам нужно избавиться от ядерного оружия», — заявил Трамп.

Экс-глава государства выразил уверенность, что Россия и Китай пошли бы на такой шаг. По его словам, он обсуждал соответствующую идею с президентом РФ Владимиром Путиным, и он оценил ее положительно.

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