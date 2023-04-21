Судно с российскими рыбаками загорелось у берегов Южной Кореи

Пожар охватил российское рыболовецкое судно у побережья города Ульсан (Республика Корея). Четыре человека числятся пропавшими без вести, передало южнокорейское информагентство Yonhap.
Пожар на судне произошел в 00:43 по местному времени. Экипаж рыболовецкого корабля состоял из 25 человек, все они – россияне. Известно, что южнокорейские спасатели смогли эвакуировать 21 рыболова. У двоих пострадавших диагностированы незначительные травмы.
Связь с четырьмя пропавшими россиянами до сих пор не удается установить. Спасатели из Южной Кореи продолжают поиски пропавших рыбаков.
Причины и обстоятельства возгорания на судне пока неизвестны. «Ренхап» не озвучивает других подробностей произошедшего.