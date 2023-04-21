Судно с российскими рыбаками загорелось у берегов Южной Кореи

Пожар на судне произошел в 00:43 по местному времени. Экипаж рыболовецкого корабля состоял из 25 человек, все они – россияне. Известно, что южнокорейские спасатели смогли эвакуировать 21 рыболова. У двоих пострадавших диагностированы незначительные травмы.