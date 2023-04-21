Лавров встретился с Диас-Канелем и Кастро в Гаване

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро. Информацию об этом передает местная газета Granma.
Известно, что Лавров прибыл с официальным визитом на Кубу в рамках своего турне по странам Латинской Америки. Встреча российского министра с Диас-Канелем и Кастро состоялась 20 апреля в Гаване. О чем они говорили, не уточняется.
Ранее Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей. Глава ведомства поблагодарил российского коллегу за помощь в борьбе с последствиями пандемии.