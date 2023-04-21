Губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при взрыве в Белгороде

Две женщины получили ранения различной степени тяжести в результате в взрыва на территории Белгорода. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Одной из пострадавших врачи диагностировали черепно-мозговую травму и доставили ее в городскую больницу №2. Другая женщина отделалась легкими ушибами и отказалась от госпитализации.
По результатам исследования, последствия взрывов зафиксированы в четырех квартирах одного из домов на улице Шаландина. Их жителям предложили временное размещение в отеле.
Власти организовали оперативный штаб, который будет собирать всю информации о повреждениях в городской черте. По словам Гладкова, одной из главных задач сейчас является восстановление движения транспорта на одной из ключевых улиц Белгорода.