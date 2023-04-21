Минобороны РФ назвало нештатный сход авиабоеприпаса причиной взрыва в Белгороде

Военное ведомство рапортовало, что вечером в четверг истребитель Су-34 Воздушно-космических сил выполнял полет над Белгородом. В момент нахождения в воздухе случился нештатный сход авиабоеприпаса, в результате чего в Белгороде имеются повреждения жилых строений.