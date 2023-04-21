Минобороны РФ назвало нештатный сход авиабоеприпаса причиной взрыва в Белгороде

Причиной взрыва в Белгороде стал нештатный сход авиационного боеприпаса с борта российского военного самолета Су-34. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Военное ведомство рапортовало, что вечером в четверг истребитель Су-34 Воздушно-космических сил выполнял полет над Белгородом. В момент нахождения в воздухе случился нештатный сход авиабоеприпаса, в результате чего в Белгороде имеются повреждения жилых строений.
По факту произошедшего ведется расследование. В результате нештатной ситуации жертв не зафиксировано, добавили в Минобороны.