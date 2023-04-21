Мэр Демидов прибыл на место взрыва в Белгороде

Белгородский мэр Валентин Демидов приехал на место взрыва в центре города, произошедшего на перекрестке улиц Ватутина и Губкина. Подробности глава города рассказал в своем Telegram-канале.
По словам Демидова, в результате ЧП повреждены несколько машин. В центре города также образовалась воронка радиусом порядка 20 метров. На месте происшествия работают все городские оперслужбы, добавил мэр.
Градоначальник добавил, что в результате взрыва повреждены несколько квартир по улице Шаландина. По словам Демидова, жителям поврежденных домов предложили временно разместиться в гостинице.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате взрыва пострадали две женщины. Одна из них отделалась ссадинами. Другой потребовалась госпитализация.