Коротченко: ни для кого не секрет, что американские СМИ искажают действительность

Американские СМИ, освещая происходящие в Донбассе события, искажают поступающую информацию, искажают действительность таким образом, чтобы продолжать обвинять во всем Россию. Эту деятельность уже даже нельзя назвать пропагандой, это – образ жизни.
Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Новороссия» высказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Ранее журналисты американской газетой New York Times, пообщавшись с жителями находящегося под контролем Киева населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике, выяснили, что те придерживаются пророссийских взглядов. В частности, жители Константиновки заявили американскому корреспонденту, что их город обстреливают именно украинские войска. Этот факт журналист счел доказательством того, что местное население транслирует «навязанное» им мнение и занимается «российской пропагандой».
Как заявил по этому поводу Игорь Коротченко, у него нет желания комментировать эту «мутную» ситуацию, этот очередной американский вброс.
«Что здесь комментировать? Что американские СМИ искажают действительность и обвиняют во всем Россию – это ни для кого не секрет. Комментировать очередной американский [вброс]? То, что даже New York Times занимается подобного рода вещами, это демонстрирует их редакционную политику. Что здесь думать? Что США плохо к нам относятся? Кого мы этим удивим? Очевидно, что информационная картина искажается», – заявил Коротченко.
Американское общество, напомнил эксперт, настроено против России. Это, по его словам, перестало быть пропагандой, а стало стилем и образом жизни в США. И этим уже никого не удивить.
На наших глазах происходит глобальное переустройство мира, и подобные публикации являются лишь следствием российско-американского противостояния, заключил Коротченко.