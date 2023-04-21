Ранее журналисты американской газетой New York Times, пообщавшись с жителями находящегося под контролем Киева населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике, выяснили, что те придерживаются пророссийских взглядов. В частности, жители Константиновки заявили американскому корреспонденту, что их город обстреливают именно украинские войска. Этот факт журналист счел доказательством того, что местное население транслирует «навязанное» им мнение и занимается «российской пропагандой».