Появились первые кадры момента взрыва в центре Белгорода

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент взрыва, произошедшего в Белгороде вечером 20 апреля. Ему предшествовал громкий свист, из-за которого у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.
На кадрах можно увидеть искры и асфальт, который разлетается во все стороны. После этого на месте взрыва образовалась огромная воронка радиусом около 20 метров.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее подтвердил информацию о взрыве в городе. По его словам, среди людей никто не пострадал, повреждения получили несколько машин и остекление в многоквартирном жилом доме.