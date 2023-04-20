Опубликовано видео из поврежденной взрывом квартиры в Белгороде

Сильный взрыв прогремел на одной центральных улиц Белгорода поздно вечером 20 апреля. Повреждение получили несколько автомобилей и многоквартирный дом, расположенный недалеко от места происшествия.
Жители разрушенных квартир поделились кадрами. На них запечатлены выбитые окна и обломки, которые заполнили комнату. В квартире отсутствует свет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что на месте взрыва образовалась воронка радиусом 20 метров. Предварительно известно, что пострадавших и жертв нет.