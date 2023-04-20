Развожаев назвал громкие звуки в Севастополе плановыми мероприятиями

Кроме того, поступала информация о ЧП в одном из кафе Севастополя. Согласно данным, полученным в результате проверки МЧС, в заведение произошло короткое замыкание. Все последствия были ликвидированы до приезда сотрудников противопожарной безопасности, добавил Развожаев.