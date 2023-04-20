Развожаев назвал громкие звуки в Севастополе плановыми мероприятиями

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на многочисленные сообщения обеспокоенных местных жителей о взрывах в окрестностях города. По его словам, поводов для паники нет.
Как оказалось, речь идет об отработке оперативных действий в рамках противоподводно-диверсионной обороны (ППДО). Сейчас в городе все спокойной.
«Вижу ваши сообщения про громкие звуки в центре города - это отработка мероприятий в рамках ППДО», — написал Развожаев в Telegram.
Кроме того, поступала информация о ЧП в одном из кафе Севастополя. Согласно данным, полученным в результате проверки МЧС, в заведение произошло короткое замыкание. Все последствия были ликвидированы до приезда сотрудников противопожарной безопасности, добавил Развожаев.