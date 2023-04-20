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Развожаев назвал громкие звуки в Севастополе плановыми мероприятиями

Происшествия
Развожаев назвал громкие звуки в Севастополе плановыми мероприятиями

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на многочисленные сообщения обеспокоенных местных жителей о взрывах в окрестностях города. По его словам, поводов для паники нет.

Как оказалось, речь идет об отработке оперативных действий в рамках противоподводно-диверсионной обороны (ППДО). Сейчас в городе все спокойной.

«Вижу ваши сообщения про громкие звуки в центре города - это отработка мероприятий в рамках ППДО», — написал Развожаев в Telegram.

Кроме того, поступала информация о ЧП в одном из кафе Севастополя. Согласно данным, полученным в результате проверки МЧС, в заведение произошло короткое замыкание. Все последствия были ликвидированы до приезда сотрудников противопожарной безопасности, добавил Развожаев.

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