Стала известна потенциальная цель удара по Белгороду

Сильный взрыв прогремел в Белгороде ночью. Что могло стать целью удара по городу, пишет Telegram-канал Readovka.
Взрыв произошел в нескольких десятках метров от белгородской подстанции. На его месте образовалась крупная воронка. Предполагается, что данный объект может быть вероятной целью удара украинских вооруженных сил.
Как сообщил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате взрыва в Белгороде никто не пострадал. Однако мощной волной были выбиты остекления в одном из многоквартирных домов. Также было повреждено несколько автомобилей местных жителей.