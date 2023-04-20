Стала известна потенциальная цель удара по Белгороду

Как сообщил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате взрыва в Белгороде никто не пострадал. Однако мощной волной были выбиты остекления в одном из многоквартирных домов. Также было повреждено несколько автомобилей местных жителей.

