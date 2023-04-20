Гладков уточнил информацию по взрыву в центре Белгорода

Взрыв на одной из центральных улиц Белгорода привел к образованию воронки размером 20 метров. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Среди последствий происшествия также названо повреждение остекления в соседнем многоквартирном доме. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.
«Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы находятся на месте», — сообщил Гладков.
Взрывной волной также было повреждено несколько автомобилей, добавил губернатор. Кроме прочего, сообщается о поваленных линиях электропередачи.
О сильном взрыве в Белгороде стало известно вечером 20 апреля. Местные жители активно публикуют фотографии с места событий в соцсетях. По данным СМИ, взрывная волна была такой силы, что на крышу одного из магазинов отбросило автомобиль.