Экономист Лизан: Восточная Европа будет биться против украинского зерна

По словам эксперта, Еврокомиссия действовала настолько медленно, что государствам, несущим из-за украинского зерна убытки, пришлось самостоятельно принимать решение о запрете на его ввоз. Теперь же всем приходится так или иначе договариваться. Ведь, если этого не сделать, страны Восточной Европы могут начать саботировать и другие решения Еврокомиссии.