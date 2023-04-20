Экономист Лизан: Восточная Европа будет биться против украинского зерна

Украинское зерно уже надоело всем в Восточной Европе и правительства этих стран приложат все силы, чтобы убрать его с рынка. Хотя Еврокомиссия в этой ситуации, похоже, нарочно медлит с решением, подыгрывая странам Западной Европы, которым выгодно покупать дешевый корм для скота.
Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал политолог и экономист Иван Лизан, по мнению которого восточноевропейским государствам и Еврокомиссии придется в конце концов прийти к компромиссному решению.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия обратилась к странам, которые запретили ввоз украинского зерна, с призывом этот запрет отменить. Однако Польша объявила, что готовится расширить список украинской продукции, запрещенной к ввозу в страну.
«Украинское зерно, по сути, сломало ЕС и европейское разделение труда, которое заключалось в том, что на востоке Евросоюза традиционно выращивали зерновые культуры, а на западе их скармливали животным, – объяснил положение дел Лизан. – Кроме того, эта ситуация разрушила привычную модель взаимодействия с наднациональным правительством. ЕК, в свою очередь, затягивает переговоры о запрете на ввоз, подыгрывая странам Западной Европы».
По словам эксперта, Еврокомиссия действовала настолько медленно, что государствам, несущим из-за украинского зерна убытки, пришлось самостоятельно принимать решение о запрете на его ввоз. Теперь же всем приходится так или иначе договариваться. Ведь, если этого не сделать, страны Восточной Европы могут начать саботировать и другие решения Еврокомиссии.
«Основной вопрос сейчас: на каких именно условиях удастся договориться. Украинское зерно уже, очевидно, надоело всем в Восточной Европе, и правительства будут биться за то, чтобы его полностью убрали с рынков. Я допускаю, что это может произойти. Либо ЕК введет жесткие квоты на украинскую продукцию», – рассуждает эксперт.
Либо же, по его словам, может быть задействован сценарий, в рамках которого Еврокомиссия будет выплачивать европейским фермерам большие компенсации за понесенные из-за украинского зерна убытки. И наконец Еврокомиссия может просто сама выкупить украинское зерно.
Какое решение будет принято в конце концов, станет ясно по итогам переговоров, заключил Иван Лизан.