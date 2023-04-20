«Не хотят рисковать». Эксперт объяснил, почему дроны США больше не летают над Черным морем

Соединенные Штаты правильно поняли сделанное им недвусмысленное предупреждение, когда разведывательный беспилотник Reaper рухнул в Черное море. Именно поэтому полеты американских дронов у крымских берегов, несмотря на всю их целесообразность, прекратились.
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор Центра военно0политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
О том, что после инцидента с падением разведывательно-ударного БПЛА Reaper, который произошел 14 марта, над Черным морем перестали летать американские стратегические беспилотники Global Hawk, свидетельствуют данные портала Flightradar24.
Последний полет беспилотника Global Hawk напротив берегов Крыма был выполнен 21 марта, и с тех пор, вот уже месяц стратегические БПЛА США, которые базируются на Сицилии, в воздушное пространство над акваторией Черного моря не заходят. Хотя до этого, на протяжении целого года – с начала российской специальной военной операции, они выполняли разведывательные полеты в данном регионе по восемь-девять раз в месяц.
«После инцидента с американским дроном Reaper, который упал в воды Черного моря 14 марта, было выполнено еще только два полета Global Hawk над Черным морем – 17 марта и 21 марта – оба на дальности не ближе 140 километров от южного берега Крыма», – сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление информированного источника.
Комментируя сложившуюся ситуацию, Алексей Подберезкин предположил, что причина, по которой американская сторона прекратила полеты разведывательных беспилотников над Черным морем, кроется в нежелании потерять еще один дорогостоящий летательный аппарат.
«Они не хотят рисковать. И дело даже не в стоимости беспилотника последней модификации в несколько десятков миллионов долларов. А в том, что было совершенно недвусмысленное предупреждение Соединенным Штатам, да и другим странам, которые участвовали в таких разведывательных полетах, о том, что эти дроны будут сбиваться. Игнорировать такое предупреждение было бы по меньшей мере глупо. Вы хотите потерять беспилотник? Их же не сотни у вас», – рассуждает эксперт.
Американцы, напомнил он, выпуская стратегические беспилотники уже несколько десятилетий, смогли за это время изготовить всего несколько десятков этих машин. Поэтому они не станут рисковать таким ценным ресурсом, понимая, что он точно будет уничтожен.
При этом американское командование едва ли считает, что продолжать полеты в черноморском районе нецелесообразно, добавил Подберезкин.
«Целесообразность таких полетов для американцев есть, потому что постоянное барражирование беспилотника дает массу преимуществ – это контроль над поверхностью, ежеминутный мониторинг, по сути управление военными операциями. … Это было важным элементом американской помощи Украине», – заключил военный эксперт.
Напомним, ранее представитель Европейского командования ВС США заявил, что американская армия не намерена прекращать разведывательную деятельность в черноморском регионе и поэтому летательные аппараты ВВС Соединенных Штатов продолжат совершать полеты и вести наблюдение над Черным морем.