«Не хотят рисковать». Эксперт объяснил, почему дроны США больше не летают над Черным морем

Последний полет беспилотника Global Hawk напротив берегов Крыма был выполнен 21 марта, и с тех пор, вот уже месяц стратегические БПЛА США, которые базируются на Сицилии, в воздушное пространство над акваторией Черного моря не заходят. Хотя до этого, на протяжении целого года – с начала российской специальной военной операции, они выполняли разведывательные полеты в данном регионе по восемь-девять раз в месяц.