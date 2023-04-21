Спецпосланник МИД Нидерландов лишился должности после слов о «русских» украинцах

Спецпосланник МИД Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рон ван Дартел был вынужден написать заявление об отставке из-за своих пророссийских заявлений. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.
Речь идет о высказываниях дипломата, опубликованных в книге Жерара Дилессена. Дартел в беседе с автором призвал не забывать, что «украинцы тоже являются русскими». Кроме того, он заявил о наивности многих мировых политиков в отношении Москвы.
В МИД Нидерландов подчеркнули, что вышеуказанные высказывания были сделаны Дартелом еще до назначения на пост в ведомстве. Опубликованы они оказались только недавно.