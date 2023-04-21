Турция отпраздновала начало поставок черноморского газа в страну

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт импорту черноморского газа в страну. Об этом сообщил телеканал TRT.
По случаю события на газоперерабатывающем комплексе «Фильос» в провинции Зонгулдак состоялась праздничная церемония. Как уточнил Эрдоган, на начальном этапе страна будет получать по десять миллионов кубометров топлива в день.
«Сегодня мы отмечаем сразу два праздника — наступающий Ураза-байрам и начало поставок черноморского газа, что является важным шагом для обретения Турцией энергетической независимости», — отметил президент.
Когда проект достигнет полной мощности, черноморский газ сможет обеспечить треть потребностей страны, добавил он. Провинция Зонгулдак станет важной энергетической базой. Эрдоган добавил, что в течение одного года жители республики освобождаются от оплаты счетов за газ.