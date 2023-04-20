Подростка задержали по подозрению в убийстве школьницы в Карачаевске

Сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего жителя Карачаевска по подозрению в убийстве девочки 2012 года рождения. Об этом сообщили в СК РФ по Карачаево-Черкесии.
Тело школьницы было найдено 20 апреля в одном из многоквартирных домов. Согласно версии следствия, подозреваемый следил за девочкой, когда та шла из школы. Когда она зашла в подъезд, подросток затащил жертву в свою квартиру, после чего убил. Сам молодой человек уже признался в содеянном.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней. По информации республиканского управления МВД, перед убийством злоумышленник ударил девочку камнем по голове. Мотивом совершения преступления стало изнасилование.