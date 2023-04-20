Подростка задержали по подозрению в убийстве школьницы в Карачаевске

Тело школьницы было найдено 20 апреля в одном из многоквартирных домов. Согласно версии следствия, подозреваемый следил за девочкой, когда та шла из школы. Когда она зашла в подъезд, подросток затащил жертву в свою квартиру, после чего убил. Сам молодой человек уже признался в содеянном.