Путин утвердил отставку Усса с поста губернатора Красноярского края

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Красноярского края Александра Усса. Об этом говорится в опубликованном документе.
Сообщается, что бывший министр науки и образования Михаил Котюков был назначен временно исполняющим обязанности руководителя Красноярского края. Он будет занимать соответствующую должность до назначения нового губернатора.
«В связи с заявлением губернатора Красноярского края Усса А. В. о досрочном прекращении полномочий ... постановляю принять отставку губернатора Красноярскому краю Усса А. В. по собственному желанию», — следует из указа.
Ранее Александр Усс рассказал о своей встрече с Владимиром Путиным. Бывший губернатор получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Он поблагодарил российского лидера за доверие и поддержку.