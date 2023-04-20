Эстония передаст Украине артиллерийские боеприпасы и приборы ночного видения

Власти Эстонии готовят к отправке пакет военной помощи, который будет включать в себя артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. Об этом заявил министр обороны прибалтийского государства Ханно Певкур.
По данным гостелерадио ERR, Таллин планирует на безвозмездной основе отправить Вооруженным силам Украины приборы ночного видения и патроны к стрелковому оружию. Все детали Певкур планирует обсудить с украинским коллегой Алексеем Резниковым во время встречи в Рамштайне.
«Инициатива Эстонии отправить миллион снарядов на Украину с беспрецедентной скоростью прошла через институты Евросоюза, и теперь Украине нужны быстрые решения от союзников, чтобы эти снаряды действительно достигли Украины», — объявил Ханно.
Минобороны Эстонии считает, что в первую очередь Украине необходимы артиллерийские боеприпасы. Кроме того, Киев испытывает проблему из-за нехватки средств противовоздушной обороны.