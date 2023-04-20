Эстония передаст Украине артиллерийские боеприпасы и приборы ночного видения

По данным гостелерадио ERR, Таллин планирует на безвозмездной основе отправить Вооруженным силам Украины приборы ночного видения и патроны к стрелковому оружию. Все детали Певкур планирует обсудить с украинским коллегой Алексеем Резниковым во время встречи в Рамштайне.