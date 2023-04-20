Издание Die Weit ранее обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его избежать ошибок, которые сделал немецкий фюрер Адольф Гитлер. Соответствующую статью прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Журналисты решились на подобный материал, потому что наконец осознали истинную сущность украинского президента, отметил он. Зеленский является настоящим главой нацистов. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.
«Наконец-то поняли, что этот актер — настоящий проверенный фашист, истинный наследник национал-социалистов Германии», — указал он.
Политик предрек украинскому лидеру разгром его режима. Конец Зеленского, отметил он, будет таким же, как у Третьего рейха в Сталинграде.