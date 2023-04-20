Экс-губернатор Усс может стать сенатором: это сигнал силовикам – Салин

После отставки уже бывший губернатор Красноярского края Александр Усс, вероятно, перейдет в Совет Федерации, считают эксперты. Сам он заявил, что «продолжит работу на федеральном уровне».
Политолог Евгений Минченко заявил, что Усс «видимо, уходит в Совет Федерации». Его коллега Павел Салин тоже полагает, что старожила красноярской политики ждет «распространенный вариант почетной пенсии» в виде сенаторской должности.
Такой вариант трудоустройства исключает претензии силовых структур к Уссу после скандала с так и не построенным красноярским метро, на проекте которого подчиненные уже бывшего губернатора «распилили» около миллиарда рублей, выделенных из федерального бюджета.
«Демонстрируется, что он пока лицо неприкосновенное, потому что наверняка у правоохранителей есть к нему какие-то претензии, а с учетом его нового места трудоустройства – это сигнал для понятливых силовиков, что пока Усса трогать нельзя», – заявил Савин «Региональным комментариям».
История с губернаторским сыном Артемем Уссом если и влияла на ситуацию, то только в пользу его отца, считает Салин, поскольку на Западе его обвиняли в том, что он «фактически реализует интересы российских властей» – итальянские власти хотели выдать Усса-младшего американской полиции. Российская прокуратура намеренно возбудила дело против Артема Усса, чтобы легально вывезти его из Италии через процедуру экстрадиции, а потом закрыть дело.
После отставки Усса с поста губернатора возникает большой вопрос о продолжении или прекращении уголовных дел против окружения экс-губернатора, включая чиновника Олега Митволя, задержанного ФСБ в 2022 году по подозрению в хищении средств при строительстве метро в Красноярске, констатирует политолог Марат Баширов в Telegram.
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