Экс-губернатор Усс может стать сенатором: это сигнал силовикам – Салин

История с губернаторским сыном Артемем Уссом если и влияла на ситуацию, то только в пользу его отца, считает Салин, поскольку на Западе его обвиняли в том, что он «фактически реализует интересы российских властей» – итальянские власти хотели выдать Усса-младшего американской полиции. Российская прокуратура намеренно возбудила дело против Артема Усса, чтобы легально вывезти его из Италии через процедуру экстрадиции, а потом закрыть дело.