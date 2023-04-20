Дмитрий Аленичев подверг критике легионеров «Спартака» после проигрыша «Акрону»

Дмитрий Аленичев призвал «снять чартер» и отправить на родину иностранных футболистов «Спартака», принимавших участие в матче с тольяттинским «Акроном». Слова победителя Лиги чемпионов и Кубка УЕФА приводит «Комсомольская правда».