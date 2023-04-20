Дмитрий Аленичев подверг критике легионеров «Спартака» после проигрыша «Акрону»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев возмутился игрой легионеров красно-белых в матче против «Акрона».
Дмитрий Аленичев призвал «снять чартер» и отправить на родину иностранных футболистов «Спартака», принимавших участие в матче с тольяттинским «Акроном». Слова победителя Лиги чемпионов и Кубка УЕФА приводит «Комсомольская правда».
«Дуарте купили за € 4,5 млн, а его сегодня 18-летний мальчик по фамилии Салтыков просто перебегал. Конечно, нужно отметить великолепный гол Тавареша. Но чартер по домам это не отменяет», — возмутился Аленичев.
«Спартак» уступил «Акрону» со счетом 1:2 и завершил выступление в Кубке России. В прошлом сезоне красно-белые выиграли турнир.