Нападающий петербургского СКА Никита Гусев может перейти в «Динамо» или «Спартак»

Отстраненный от основной команды СКА по ходу серии с ЦСКА Никита Гусев может продолжить карьеру в «Спартаке» или «Динамо». Об этом сообщает «Матч ТВ». По информации источника, у 30-летнего форварда есть договоренность с клубом из Северной столицы о расторжении контракта.