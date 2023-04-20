Нападающий петербургского СКА Никита Гусев может перейти в «Динамо» или «Спартак»

Московские «Спартак» и «Динамо» хотят подписать контракт с нападающим СКА Никитой Гусевым.
Отстраненный от основной команды СКА по ходу серии с ЦСКА Никита Гусев может продолжить карьеру в «Спартаке» или «Динамо». Об этом сообщает «Матч ТВ». По информации источника, у 30-летнего форварда есть договоренность с клубом из Северной столицы о расторжении контракта.
Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года и призером двух чемпионатов мира в составе сборной России. В мае нападающий СКА получит статус неограниченно свободного агента.