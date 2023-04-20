В Петербурге 1,3 миллиона человек проголосовали в петиции об отставке губернатора Беглова

По словам членов организации, опрос по увольнению Беглова движется к рекорду по количеству проголосовавших в мессенджере Telegram. До этого второе место принадлежало основателю ресурса Павлу Дурову. Тогда он создал опрос о прекращении работы Telegram, в котором приняли участие 922 тысячи юзеров.