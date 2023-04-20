В Петербурге 1,3 миллиона человек проголосовали в петиции об отставке губернатора Беглова

Петиция по вопросу снятия петербургского губернатора Александра Беглова с поста главы города уже набрала 1,3 миллиона голосов, и ровно миллион из них — за отставку чиновника. Об этом сообщили представители движения «Город перемен».
По словам членов организации, опрос по увольнению Беглова движется к рекорду по количеству проголосовавших в мессенджере Telegram. До этого второе место принадлежало основателю ресурса Павлу Дурову. Тогда он создал опрос о прекращении работы Telegram, в котором приняли участие 922 тысячи юзеров.
Первую позицию в рейтинге занимает спикер Госдумы Вячеслав Володин и его опрос о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. В нем проголосовали 1,6 миллиона пользователей.
Предприниматель Евгений Пригожин ранее сообщил, что Смольный пытается повлиять на результаты голосования по вопросу отставки Беглова при помощи ботов, однако петербургская администрация не сможет изменить итоги опроса.