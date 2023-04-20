Осудившая Москву Лайма Вайкуле заявила, что Россия приватизировала День Победы

Певица Лайма Вайкуле осудила действия Москвы и покинула страну. Теперь же исполнительница заявила, что Россия приватизировала День Победы.
Вайкуле открыто поддержала решение властей Латвии снести памятник русскому солдату. По словам оскандалившейся певицы, до 2022 года этому монументу была друга цена.
«Россия приватизировала и День Победы, и все на свете. И если бы что-то плохое, но нет, все только хорошее им принадлежит. Ценность пропала», — заявила Вайкуле в YouTube-шоу «И грянул Грэм».
Артистка подчеркнула, что в 1941 году от войны пострадал весь Советский Союз. Вайкуле возмущена, что Россия считает себя победителем. По ее словам, русскому народу должно быть стыдно.
Исполнительница покинула Россию после начала спецоперации. На своих концертах Вайкуле нелестно отзывается о россиянах и о стране, в которой она долгие годы зарабатывала деньги.