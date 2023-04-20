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Лавров: США объявили крестовый поход против России

Политика
Лавров: США объявили крестовый поход против России

Соединенные Штаты объявили антироссийский крестовый поход. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат констатировал тот факт, что между Москвой и Вашингтоном особо никаких отношений нет. По его словам, американцы объявили крестовый поход против России.

«Мы только по необходимости обсуждаем те проблемы, которые возникают в деятельности наших посольств», – сказал Лавров.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров посетил Кубу. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, руководитель ведомства возложил венок к памятнику публициста Хосе Марти

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